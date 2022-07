GiG-Festival auf Gut Beinrode

Beinrode. Nationale und internationale Künstler und Franziskaner geben sich die Ehre.

Zu einem GiG-Festival wird am Mittwoch, 13. Juli, auf das Gut Beinrode eingeladen. GiG steht dabei für Gott ist gut. Geboten wird Musik von nationalen und internationalen christlichen Künstlern, die das Evangelium und die Freude am Leben in der heutigen Musiksprache durch professionelle Performances verkünden. Das fünfstündige Konzert wird mit einer kleinen Lichterprozession und einem Friedensgebet abgeschlossen.

Mit dabei sind Joe Melendrez aus Los Angeles, Hanna Schaefer und Connor Flanagan aus Ohio (USA), Eva Papic und Freeman Vienna aus Wien, Two Hearts aus Polen, Michael Waletzko aus Bochum und die Franziskaner der Erneuerung aus Irland, den USA und Deutschland. Veranstalter ist Pater Paulus-Maria Tautz mit dem Verein Initiative Ostwind 3000 e.V. Er hat um die Jahrtausendwende bei der sogenannten „Neuen Kirche“ bei Kefferhausen zwei Jahre als Einsiedler gewohnt und war einer der letzten Novizen auf dem Kerbschen Berg, bevor er 1999 nach New York zu den Franziskanern der Erneuerung wechselte. Der Organisator möchte sich mit diesem Gig-Festival bei den Eichsfeldern für die große Unterstützung bedanken, die er hier vor Jahren erfahren durfte, und etwas von dem Gutem zurückgeben.

Während des Konzertes von 17 bis 22 Uhr werden Snacks und Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.