Gläser im Straßengraben zwischen Haynrode und Wallrode entsorgt

„Man wundert sich wirklich, was in die Landschaft geworfen wird“, sagt Dagmar Palau vom Ordnungsamt der Landgemeinde Am Ohmberg. Die Entsorgung von Gläsern und einer Flasche Maggi-Würze rief nun wieder die Mitarbeiter des Bauhofes auf den Plan. „Bei uns ist es nicht ganz so schlimm wie in anderen Gebieten“, sagt Dagmar Palau mit Blick auf illegale Müllablagerungen. Für sie sei auch hier die Zivilcourage gefragt. „Jemand, der so etwas beobachtet, muss eingreifen, zumal man heute alles ordentliche entsorgen kann“, meint Palau. Am Ende des vergangen Jahres habe man Asbest entsorgen müssen. Da sich die Gläser aber nicht auf der Gemarkung der Landgemeinde befanden, wurden die Kollegen von der Verwaltungemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue informiert, die umgehend die fachgerechte Entsorgung durch die Haynröder Gemeindearbeiter veranlassten.