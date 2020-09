Der Kaschminer-Carnevals-Verein Wintzingerode bewirtschaftet das Gebäude, dass nur als „Franzensruh“ bekannt ist. Vereinsvorsitzender Lutz Juch stand am Grill

Wintzingerode. Neues Fahrzeug für Wintzingeröder Feuerwehr, „Kurve Luise“ in Stand gesetzt und „Franzensruh“ erschlossen.

Zu einem wahren Terminmarathon waren Vertreter der Stadt Leinefelde-Worbis am Freitag in Wintzingerode unterwegs. Denn gleich dreimal gab es Grund zur Freude. Nicht nur konnte die Feuerwehr ihr neues Fahrzeug segnen lassen, auch wurden die Baumaßnahmen in der „Kurve Luise“ abgeschlossen – und die Erschließung des Ausflugsziels „Franzensruh“ wurde fertiggestellt.