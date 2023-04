Gleich mehrere Möglichkeiten für kurzentschlossene Eichsfelder

Leinefelde. Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld hat noch freie Plätze unter anderem in Englisch- und Yogakursen. Doch Interessierte müssen schnell sein.

Für Schnellentschlossene gibt es noch freie Plätze in Kursen der Kreisvolkshochschule in Leinefelde. Teilnehmen kann man noch an einem Englischkurs, der montags am Vormittag stattfindet. Er startet am 17. April und ist für Interessenten geeignet, die über Vorkenntnisse verfügen und diese in lockerer Atmosphäre aktivieren oder ausbauen wollen.

Yogakurse beginnen am Dienstag, 18. April, 10.45 Uhr, sowie am Mittwoch, 19. April, 10 Uhr. Hier gibt es noch wenige freie Plätze.

Ab Donnerstag, 20. April, 10 Uhr, steht an jeweils fünf Vormittagen die nutzerfreundliche Bedienung des Smartphones im Mittelpunkt. Der Mobile Club für Smartphone-Nutzer wendet sich an Smartphone- und Tablet-Besitzer, die in einen Erfahrungsaustausch mit anderen unter sachkundiger Begleitung treten wollen, um ihre Geräte besser kennenzulernen und sicher nutzen zu können.

Für alle Kurse wird eine vorherige Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 03606/6504445 empfohlen.