Ein Gleitschirmflieger blieb in einem Baum hängen. Die Rettung dauerte drei Stunden (Symbolfoto).

Eichsfeld. Drei Stunden dauerte die Rettung eines Gleitschirmfliegers aus einer äußerst misslichen Lage. Der Flieger blieb in rund 20 Metern Höhe in einem Baum im Eichsfeld hängen.

Gleitschirmflieger bleibt in Baumwipfel hängen

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag ein Gleitschirmflieger am Flugplatz in Kella (Eichsfeld).

Wie die Polizei mitteilte, blieb der 64-jährige Flieger gegen 14 Uhr mit seinem Gleitschirm in einem Baumwipfel in rund 20 Metern Höhe hängen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Zu seiner Rettung kamen Höhenretter der Berufsfeuerwehr Erfurt, die mit dem Polizeihubschrauber zum Einsatzort geflogen wurden. Ihnen gelang es, den Flieger aus seiner misslichen Lage unverletzt zu befreien und wieder auf sicheren Boden zu bringen.

Der gesamte Rettungseinsatz dauerte rund drei Stunden.

