Glühweinzauber auf einem Eichsfelder Gutshof

Großtöpfer Auf einem Gutshof im Eichsfeld wird schon einmal auf den Jahreswechsel eingestimmt. Der Besitzer freut sich auf viele Gäste.

Zum Glühweinzauber lädt Marko Vogt am Samstag, dem 30. Dezember, auf seinen Gutshof in der Eichsfeldgemeinde Großtöpfer ein. Um 14 Uhr beginnt dort eine Veranstaltung, die unter dem Motto „Glühweinzauber“ steht. Wie Marko Vogt schon einmal vorab verrät, gibt es allerdings mehr als Glühwein, Bratwurst und Waffeln. Auch an einigen Ständen mit regionalen Produkten, unter anderem mit Wurst, Käse und Honig, können sich die Gäste die Zeit vertreiben. Außerdem werden Dekorationen angeboten. Beim Glühweinzauber können sich die kleinen und großen Besucher schon einmal in gemütlicher Runde auf den bevorstehenden Jahreswechsel einstimmen und Zeit miteinander verbringen.