Göttinger Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche: Opfer sollen Geld unter der Fußmatte ablegen

Göttingen. In drei Fällen konnten die Betrüger im Eichsfelder Nachbarlandkreis mehrere Tausend Euro erbeuten. Die Göttinger Polizei schildert die Tathergänge.

Im Zusammenhang mit „falschen Polizeibeamten“ beobachtet die Polizei in Göttingen ein neues Phänomen. Demnach fordern Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, ihre Opfer dazu auf, Wertgegenstände und Geld direkt vor der Haustür unter der Fußmatte zur Abholung bereitzulegen.

Den Angaben der Göttinger Polizei zufolge konnten sich Betrüger in den vergangenen zwei Wochen so bei drei Taten mehrere Tausend Euro und Schmuck aneignen. Zuvor hatten sich die Täter am Telefon als Polizisten ausgegeben und unter anderem behauptet, dass Einbrecher auf dem Weg zur jeweiligen Anschrift seien oder aber eine Liste gefunden worden sei, auf der der Name des Opfers stünde. Um die Angerufenen vor einem Diebstahl zu bewahren, müsse man die Wertgegenstände zur Sicherheit in Verwahrung nehmen.

Kein direkter Kontakt zwischen Angerufenen und „Abholern“

Wie von den Betrügern vorgegeben, befolgten alle Angerufenen die Anweisungen und deponierten ihre Wertsachen unter der Fußmatte. Dort wurden die Gegenstände später abgeholt. Zu einem direkten Kontakt mit dem unbekannten „Abholer“ kam es dabei nicht.

Vor dem Hintergrund dieser Fälle wies Polizeihauptkommissar Marko Otte von der Polizei Göttingen noch einmal darauf hin, dass die Polizei Bürger in solchen Zusammenhängen niemals telefonisch kontaktiert. Wer dennoch angerufen werde, solle sofort auflegen und sich über die Notrufnummer 110 bei den echten Beamten melden. Am Telefon sollten zudem keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Wer angerufen werde, solle sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und einfach auflegen. Der Beamte betonte, dass die Polizei Bürger niemals auffordere, Geld, Wertgegenstände oder Bankkarten zu übergeben oder irgendwo zur Abholung zu deponieren.