Gottesdienst an historischem Kreuz eines ehemaligen Eichsfelder Klosters

Teistungen. Warum Pfarrer Tobias Reinhold einen Festgottesdienst an einer ungewöhnlichen Stelle im Eichsfeld und einem ungewöhnlichen Tag feiern will, hat einen besonderen Grund. Und er hofft auf viele Gäste.

Auf Teistungenburg, nahe des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters, gibt es ein Kruzifix aus dem Jahr 1776. Die Klosterkirche hatte das Patronat der Apostelfürsten Petrus und Paulus. So liege es nahe, am Donnerstag, 29. Juni, dem Hochfest der beiden, einen Freiluftgottesdienst an der historischen Stelle zu feiern, so Pfarrer Tobias Reinhold. Der Gottesdienst beginnt um 18.30 Uhr. Predigen wird Kaplan Pater Stanley Obijiaku.