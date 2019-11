Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienst im Gedenken

Für die Häuser Reifenstein und St. Elisabeth Worbis und das Pflegeheim St. Benedikt Reifenstein wird nach dem Allerseelentag ein gemeinsamer Gottesdienst im Gedenken an die verstorbenen ehemaligen Patienten gehalten. Dieser findet in diesem Jahr am Freitag, 8. November, um 18 Uhr in der Klosterkirche Reifenstein statt. „Wer in unseren Häusern einen nahestehenden Menschen verabschieden musste, den laden wir herzlich auf diesem Weg zur traditionellen Jahresgedenkmesse ein“, sagt der leitende Klinikseelsorger Carsten Kämpf.