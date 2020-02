Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grenzlandmuseum plant ein Jahr der Jubiläen

„Wir haben schöne Sachen in der Pipeline“, sagte Mira Keune, Geschäftsführerin des Grenzlandmuseums Eichsfeld, bei der Vorstellung des Programms für das erste Halbjahr 2020. Und es werden im zweiten Halbjahr noch weitere Höhepunkte folgen, schließlich gilt es in diesem Jahr 30 Jahre Deutsche Einheit und 25 Jahre Grenzlandmuseum zu feiern.

Die Jubiläen sind schon im ersten Halbjahr Thema. So ist neben der Dauerausstellung über die Geschichte der Teilung Deutschlands bis zum 15. April eine Sonderausstellung zu sehen. Diese zeigt die Geschichte der Kofferdemo vom 21. Januar 1990, die größte Demonstration im Eichsfeld auf dem Weg zur Deutschen Einheit.

Ergänzt werden die Ausstellungen durch spannende Vorträge, Lesungen und Projekte. Themen sind unter anderem die letzten Volkskammerwahlen in der DDR, Katholizismus unter dem SED-Regime, der operativ-technische Sektor der Stasi, die grenzübergreifende Umweltverschmutzung sowie das Notaufnahmelager Uelzen-Bohldamm. Außerdem wird in Zusammenarbeit mit der Heinz-Sielmann-Stiftung bei einer Gedenkwanderung an die Abriegelung der innerdeutschen Grenze erinnert.

Halbjahresprogramm

19. Februar, um 18 Uhr, Vortrag „Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“: Der vierte und letzte Teil der interdisziplinären Vortragsreihe informiert über das russisch-finnische Grenzland am ehemaligen Eisernen Vorhang. Der Vortrag von Maria Lähteenmäki und Alfred Colpaert (Universität Ostfinnland/Joensuu) thematisiert die wechselvolle Nachbarschafts- und Grenzgeschichte. Der zweite Vortrag von Riina Tervo (finnische Forstverwaltung) stellt ein grenzüberschreitendes Projekt zum gemeinsamen „arktischen, biologischen, kulturellen und geologischen Erbe“ vor.

12. März, 19 Uhr, Podiumsgespräch „Das letzte Jahr der DDR“: Über die Volkskammerwahlen vom März 1990, die ersten freien Wahlen in der DDR, und das letzte Jahr der DDR diskutieren und reflektieren der langjährige Eichsfelder Europaabgeordnete Rolf Berend und der Journalist Karl-Heinz Baum.

18. März, 19 Uhr, Vortrag „Rosenkranz-Kommunismus“: Der Historiker Christian Stöber bilanziert in seinem Vortrag die Eichsfeldpolitik der SED sowie die gesellschaftlichen Reaktionen darauf – und zeigt, wie sich das katholische Milieu mit missmutiger Anpassung, Eigensinn und weltanschaulicher Verweigerung gegenüber den staatsparteilichen Drangsalierungen und Repressionen erfolgreich zu behaupten wusste.

23. April, 14 bis 19 Uhr, Beratungstag zur Einsicht in die Stasiakten: Die Außenstelle Erfurt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen bietet zweimal die Möglichkeit, sich rund um das Thema Akteneinsicht beraten zu lassen und einen Antrag zu stellen. Für interessierte Schulen und andere Bildungseinrichtungen liegen an diesem Tag Publikationen bereit. Zudem gibt es ein Beratungsangebot des Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für Betroffene des SED-Unrechts.

23. April, 19 Uhr, Vortrag „Der operative technische Sektor, die Zaunwerkstatt der Stasi?“: Der Operativ Technische Sektor (OTS) des Ministeriums für Staatssicherheit beschäftigte rund 1000 Ingenieure, Physiker und Chemiker und war das Entwicklungszentrum unter anderem für Abhörtechnik. Auch Dokumente wie Ausweise und Reisepässe wurden dort produziert. Detlev Vreisleben, Ingenieur der Nachrichtentechnik im Ruhestand und Kenner der Materie, stellt in seinem zweiten Vortrag im Grenzlandmuseum die Arbeit des OTS vor.

19. Mai, 19 Uhr, Vortrag „Grenzübergreifende Umweltverschmutzung“: Die innerdeutsche Grenze hatte vielfältige ökonomische und ökologische Auswirkungen auch auf die Bundesrepublik. Die Historikerin Astrid M. Eckert (Emory University, Atlanta) präsentiert in ihrem Buch „West Germany and the Iron Curtain“ (Oxford University Press, 2019) interdisziplinäre Ansätze und neue Zugänge zur Geschichte der deutschen Teilung und des Kalten Kriegs. Neben den ökonomischen Folgen für den westdeutschen „Zonenrand“ und dem Phänomen des Grenztourismus geht sie in ihrem Vortrag besonders auf den Umgang mit grenzüberschreitenden Umweltverschmutzungen in den 1970er- und 1980er-Jahren ein und betrachtet außerdem die langfristigen Folgen über 1990 hinaus.

24. Mai, 11 Uhr, Gedenkwanderung: Am 26. Mai 1952 begann die DDR mit der Abriegelung der rund 1400 Kilometer langen innerdeutschen Grenze. Das Grenzlandmuseum Eichsfeld und die Heinz-Sielmann-Stiftung erinnern gemeinsam mit einer besonderen Gedenkwanderung am Grünen Band vom Gut Herbigshagen zum Grenzlandmuseum an dieses Ereignis.

17. Juni, 17 Uhr; Kranzniederlegung und Buchvorstellung: Das Grenzlandmuseum Eichsfeld lädt zur Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer der deutschen Teilung ein. Im Anschluss referiert Arne Hoffrichter über die Geschichte des Notaufnahmelagers in Uelzen-Bohldamm. Von 1945 bis 1963 diente das Lager als erste Anlaufstelle für Vertriebene und Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR, mehr als vier Millionen Menschen wurden hier registriert.