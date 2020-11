Größere Abstrichaktionen im Eichsfeld

Eine traurige Nachricht hatte am Mittwoch Amtsärztin Bernadette Schneemann in der Sitzung des Krisenstabes zur aktuellen Covid-19-Lage im Landkreis. Zu betrauern ist ein 79-jähriger Mann, der zu Beginn der Woche im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben ist, so Schneemann. Des Weiteren informierte die Amtsärztin über die 31 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Diese seien das Ergebnis größerer Abstrichaktionen im Landkreis. Derzeit sind 141 Eichsfelder mit dem Corona-Virus infiziert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bernadette Schneemann berichtete darüber hinaus, dass sich inzwischen viele verschiedene Infektionscluster im Kreisgebiet aufgetan hätten, was die Kontaktpersonenermittlung für das Gesundheitsamt erschweren würde. Für die kommenden Tage rechnet das Gesundheitsamt mit einem Anstieg der Fallzahlen. „Da die Ansteckungen weiterhin vor allem im privaten Bereich erfolgen, wird noch einmal ausdrücklich an die Bevölkerung appelliert, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten“, heißt es aus dem Landratsamt. Eine Allgemeinverfügung werde derzeit erarbeitet. Weitere 13 Eichsfelder gelten als genesen.