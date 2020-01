Großbrand in Werleshausen

Im hessischen Eichsfeld-Dorf Werleshausen steht seit Donnerstagmittag, 2. Januar, die ehemalige Gaststätte in Flammen. 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Bornhagen.

Werleshausen. In Werleshausen steht die ehemalige Gaststätte in Flammen. 80 Einsatzkräfte kämpfen zur Stunde gegen die Flammen.

Im hessischen Eichsfelddorf Werleshausen, nur einen Katzensprung von der Burg Hanstein entfernt, ist am Donnerstagmittag in der ehemaligen Gaststätte ein Brand ausgebrochen, der sich zu einem Vollbrand ausweitete. Zu den 80 Rettungskräften, die gegen die Flammen kämpfen, gehören auch 14 Kameraden aus Bornhagen, die mit allen drei verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz sind. Mit zwei Drehleitern versuchen die Einsatzkräfte, der Flammen Herr zu werden. Personen sind nach ersten Erkenntnissen der hessischen Polizei nicht zu Schaden gekommen. Die Zufahrten zum Ort sind aus Richtung Bornhagen / Neuseesen und Witzenhausen gesperrt. Die B 27 ist frei befahrbar. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten bis in die Abendstunden dauern werden.