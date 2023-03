Große Resonanz zum Tag der offenen Tür an der Regelschule Dingelstädt

Dingelstädt. Dingelstädter Schüler und Lehrer zeigen künftigen Mitschülern und Eltern die ganze Bandbreite des schulischen Angebotes. Auch die Talent Company sorgte für Aufmerksamkeit bei den neugierigen Gästen.

Musicalklänge, Mitmachangebote und Waffelduft lockten zahlreiche Besucher in die Regelschule. Zu Beginn sorgten der Schülerchor und die Aufführung des Musicals „Mamma Mia“ für einen gelungenen Auftakt.

Im Anschluss an das Programm konnten Eltern und Schüler auf eigene Faust oder geführt das Schulhaus erkunden. So fand man auch gleich einige Antworten auf die kniffligen Fragen des Schulquiz.

Einiges zu entdecken und auszuprobieren gab es im naturwissenschaftlichen Bereich. Ihr eigenes Karamell stellten kleine und große Besucher im Chemieraum her. Wie Muskeln aussehen, konnte man unter dem Mikroskop im Biologieraum erkennen.

Die Bereiche Sprache und Mathematik stellten sich mit Knobeleien, Rätseln, Ausmalbildern und Literatur vor. Wie eine Welle entsteht und welche Kräfte dabei freigesetzt werden, erlebte man im Geografieraum.

Virtueller Rundgang durchs Gebäude am PC

Diverse Ausstellungen im Bereich WRT/Werken, Geschichte und katholische Religion zogen ebenfalls die Blicke der Besucher auf sich. Selbsthergestellte Musikinstrumente, Plakate zu Komponisten verschiedener Musikepochen und Musikstile sowie Bühnenbilder im Schuhkarton zu vielen Musicals konnten im Musikraum bestaunt werden.

„Eine neue Form des Lernens stellt die Arbeit mit den Ipads dar, die an diesem Tag unter Anleitung auch ausprobiert werden durften“, erzählt Barbara Ort-Leidel, Lehrerin an der Regelschule. Das Schulhaus konnte nicht nur zu Fuß erkundet werden, sondern auch bei einem virtuellen Rundgang am PC im Computerraum. Natürlich gehöre auch Sport mit zum Schulleben.

An den Geräten des Fitnessclubs konnten die Gäste ihre Muskeln stählen. Einblicke in die berufliche Orientierung bot die in Thüringen einmalige „Talent Company“.

„Überall im Schulhaus konnte gespielt, gebastelt und gemalt werden. So entstanden an diesem Tag ansehnliche Freundschaftsbänder, Lesezeichen, Narzissen, Osterhasen und Blumen oder Ansteckbuttons“, berichtet Barbara Ort-Leidel. „Die Eltern waren begeistert von den Inhalten und den Angeboten der Regelschule, von den tollen Schülerpräsentationen, von der freundlichen Atmosphäre, die man im ganzen Schulhaus spürte.“

Den Tag ließen viele Besucher im Schülercafé mit netten Gesprächen ausklingen. Für das kulinarische Wohlbefinden sorgten der Neigungskurs „Kochen und Backen“ und die Klasse 10a.