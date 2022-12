Große Trauer im Eichsfeld um Willibald Nebel

Kirchworbis. Urgestein des Feuerwehrwesens im Landkreis im Alter von 74 Jahren verstorben.

In diesen Tagen herrscht im Eichsfelder Rettungswesen große Trauer. Nach schwerer Krankheit verstarb in den Morgenstunden des Montages, 12. Dezember, Willibald Nebel aus Kirchworbis im Alter von 74 Jahren. Vor allem im Kreisfeuerwehrverband Eichsfeld herrscht große Bestürzung, zahlreiche Feuerwehren im Kreis haben in den sozialen Netzwerken Trauerflor gesetzt, um ihm eine letzte Ehre zu erweisen.

Willibald Nebels Verdienste um das Löschwesen in der Region sei groß, sagt Kreisfeuerwehrverbandschef Helmut Möller. Bis zu seinem Tod habe er im Vorstand mitgearbeitet, fast sein ganzes Leben dem Ehrenamt gewidmet.

Bis zum Sommer 1991 war Willibald Nebel im VEB Kaliwerk „Thomas Müntzer“ Bischofferode, wie das Bergwerk damals noch hieß, aktives Mitglied in der Betriebsfeuerwehr. Mit der Neustrukturierung nach der Deutschen Wiedervereinigung engagierte sich Nebel auch im Rahmen der kommunalen Feuerwehren im Altkreis Worbis und ab 1994 dann im Landkreis Eichsfeld als Kreisausbilder. „Diese ehrenamtliche Funktion im Feuerwehrzentrum Wintzingerode bekleidete er bis Ende 2017“, erinnert sich Helmut Möller. „Gerade die Truppausbildung von jungen Anwärterinnen und Anwärtern lag ihm besonders an Herzen, weil dies der Grundstein für eine weitergehende Entwicklung und der Erlangung von Zusatzqualifikationen darstellt.“ Zudem besaß er ein geradliniges, ehrliches, sehr bescheidenes und immer freundliches Wesen.

In seiner Heimatgemeinde Kirchworbis war Willibald Nebel ebenso aktives Mitglied der örtlichen Feuerwehr und berufener Gruppenführer sowie Einsatzleiter. Im Juni 2013 wählte ihn die 19. Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Eichsfeld einstimmig zum Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung. Damit trat er die Nachfolge von Franz-Josef Struthmann an, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte.

Botschafter des Eichsfeldes in den Nachbarkreisen

Willibald Nebel habe sich in überdurchschnittlicher Weise für den Kreisfeuerwehrverband engagiert, würdigt Helmut Möller. „Er organisierte mit sehr viel Fleiß die jährlichen Treffen der Alters und Ehrenabteilung der Feuerwehren im Landkreis Eichsfeld. Gleichzeitig nahm er als Vertreter des Verbandes auch an zahlreichen Jubiläen, Festumzügen, Beisetzungen von Kameradinnen und Kameraden, Verbandstagungen im Bereich Göttingen, Duderstadt, Nordhausen, Unstrut-Hainich und dem Werra- Meißner Kreis teil.“

Trotz angeschlagener Gesundheit stellte sich Willibald Nebel im Jahr 2021 in Berlingerode zur Wiederwahl als Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung und wurde wieder einstimmig im Amt bestätigt. „Wir verlieren mit Kamerad Nebel einen wahrhaften Vertreter des Feuerwehrwesen im Landkreis und darüber hinaus. In den Stunden des Abschieds und der Trauer gilt unsere große Anteilnahme den Familienangehörigen, Verwandten und Freunden des Verstorbenen. Wir werden Kamerad Willibald Nebel stets ein ehrendes Andenken bewahren“, zollt Helmut Möller im Namen aller Eichsfelder Feuerwehrleute seinen höchsten Respekt.