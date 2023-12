Nikolaus Großes Caritas-Nikolausfest in Leinefelde

Leinefelde Bei der traditionellen Feier gibt es in der Eichsfeldstadt einige Überraschungen. Die Kinder erleben einen schönen Nachmittag

Kleine und große Stammgäste wissen es schon lange: In jedem Jahr lädt die Caritas zum Nikolausfest ein. Fällt der 6. Dezember auf einen Wochentag im Kalender, wird am selben Tag gefeiert. „Aber auch allen, die an diesem Tag zum ersten Mal zum Bonifatiusweg 2 gekommen waren, hat der Nachmittag ebenso gefallen, wurde doch von 15 bis 18 Uhr sehr viel geboten“, sagt Mitarbeiterin Cynthia Hornung.

Wie immer begann das Fest zum Auftakt mit einer Andacht in der Bonifatiuskirche. Musikalisch gestaltet wurde sie vom Grundschulchor der Johann-Carl-Fuhlrott-Schule. Die jungen Sängerinnen und Sänger hatten die Lieder lange eingeübt und freuten sich darauf, nun endlich auftreten zu können. Die Zuhörer waren von dem Auftritt begeistert. Nach der Andacht wartete der Nikolaus bereits am Ausgang der Kirche und verteilte an alle Kinder Süßigkeiten. Danach ging es vor und im Caritas-Tagestreff weiter, da wegen der derzeitigen aufwändigen Sanierungsarbeiten das Caritas-Gebäude nicht genutzt werden kann.

„Ein solches Fest ist nur möglich und erfolgreich, wenn viele Partner zusammenarbeiten“, meint Cynthia Hornung. So konnten die Mädchen und Jungen dank des Jugendzentrums der Diakonie selbst Buttons herstellen, mit Hilfe des Frauenzentrums Holzanhänger für den Weihnachtsbaum gestalten, sich an der Mal- und Spielstraße beschäftigen oder sich von Caritas-Mitarbeiterinnen ein Glitzertattoo zaubern lassen.

Die beiden Leinefelder Wohnungsunternehmen WVL und LWG sorgten für Heißgetränke in der kalten Jahreszeit. Mit köstlichem Langos, einer Spezialität der ungarischen Küche, verwöhnte seinerseits der Ungarnverein die Gäste. Die Diakonie bot eine Erbsensuppe an, und auch Bratwürstchen konnten verzehrt werden.

Für Naschkatzen gab es derweil frisch gebrannte Mandeln der Pfarrjugend und Waffeln, die über den Tresen der Caritas verkauft wurden. Zum Stöbern und Einkaufen lud das Sozialkaufhaus „inpetto“ ein. Mit von der Partie war außerdem ein Team des Deutschen Roten Kreuzes, das einen Krankenwagen mitgebracht hatte.

Die ThINKA-Mitarbeiterinnen, Stadtteilprojekt Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung, welches zur Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen in Leinefelde gehört, möchten sich bei allen bedanken, die das diesjährige Nikolausfest unterstützt haben. Und gefreut haben sich alle Akteure, dass es auch diesmal wieder so gut angenommen wurde.