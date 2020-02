Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne Stunde für das Eichsfeld

Ab Februar 2020 bieten die Eichsfeldgrünen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, mit den gewählten grünen Lokalpolitikern und Politikerinnen regelmäßig ins Gespräch zu kommen. In einer „Grünen Stunde“ an jeweils einem Samstag im Monat werden Anregungen wie Probleme aufgenommen, die dann in die parlamentarische Arbeit einfließen sollen, teilt Norbert Sondermann, einer der Kreisvorsitzenden, mit. „Wir wollen ein offenes Angebot für die politische Mitwirkung der Eichsfelderinnen und Eichsfelder schaffen. Wer aktiv mitgestalten will, kann direkt zu uns kommen.“ So sehen das die Kreistagsmitglieder Katharina Pätzold, Michael Hoffmeier und Norbert Sondermann und auch der grüne Heiligenstädter Stadtrat Claudius Hille.

Zum ersten Termin dieser Art laden die Eichsfeldgrünen für kommenden Samstag, 22. Februar, von 16 bis 17 Uhr auf eine Tasse Kaffee in das bündnisgrüne Europabüro in der Heiligenstädter Wilhelmstraße 99 ein. Vor Ort werden an diesem Tag die beiden Kreistagsabgeordneten Michael Hoffmeier und Norbert Sondermann sein.