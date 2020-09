Grundschule Brehme hat neuen Multifunktionsraum

Brehme. 630.000 Euro hat der Landkreis in den Anbau investiert. Der bietet Platz für den Hort, das Schulessen, aber auch für Veranstaltungen.

Im ganz kleinen Rahmen, still und leise hat am Donnerstagmittag ein ganz wichtiger Schlüssel seinen Besitzer gewechselt. Es ist der vom nagelneuen Multifunktionsraum für die Grundschule Brehme. Vor etwas über einem Jahr, im Juli 2019, hatten die Bauarbeiten begonnen. Es war nämlich nicht ein Umbau, sondern ein Anbau an das Grundschulgebäude. „Jetzt, nach 13 Monaten, konnte er im August erfolgreich abgeschlossen werden“, heißt es aus dem Landratsamt.