Grundstein mit Zeitkapsel für Bernteröder Kindergarten

Konrad Fütterer (Mitte) durfte in Bernterode die Zeitkapsel unter den wachsamen Augen der übrigen Kinder versenken.

Bernterode. Mit einem kleinen Festakt im Freien ging es in Bernterode dem neunen Kindergarten ein Stück weiter entgegen.

Nun geht es voran am neuen Kindergarten in Bernterode. Die ersten Steine sind gesetzt. Zu diesem Anlass war die Schmetterlingsgruppe auf die Baustelle eingeladen worden. Mit dabei hatten sie ihre kleinen Spaten, die sie Anfang September beim Spatenstich von der Bürgerstiftung geschenkt bekommen hatten und fassten erneut tatkräftig mit an, durften den Kran betätigen und auch mal durch das Nivelliergerät schauen.