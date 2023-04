Günterode erhält eine neue Brücke – Holz für das Bauwerk stammt aus dem Heiligenstädter Stadtwald

Günterode. Die Fußgängerbrücke über die Beber in Günterode war marode. Die Mitarbeiter vom Heiligenstädter Bauhof bauten eine neue und montierten sie über dem Bachlauf.

Jährlich überprüft die Stadt Heiligenstadt die Brücken in der Stadt und in ihren Ortsteilen. Da die Fußgängerbrücke über die Beber bei der Teichstraße in Günterode marode war, wurde in der Tischlerei des Bauhofes eine neue gebaut. Riccardo Beck, Martin Jung und Markus Strecker setzten die Brücke mit Hilfe eines Kranes.

Das Holz der 3,50 Meter langen und 1,70 Meter breiten Brücke stammt aus dem Heiligenstädter Stadtwald. Verarbeitet wurden Eiche, Lärche und Douglasie. In der Tischlerei der Stadt entstehen außerdem Bänke, aber auch auf Spielplätzen ist das Holz aus dem Stadtwald wiederzufinden.