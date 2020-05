Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Eichsfeld: Auf die lange Bank

Seit Ostern, und das ist nun schon sechs Wochen her, hatte ich mir vorgenommen, Seife selber zu machen. Dieses Wochenende hat es endlich geklappt. Es war einfach, hat Spaß gemacht und auch gar nicht lange gedauert. Komisch also, dass ich es so lange vor mir her geschoben habe. Bei potenziell negativen Dingen könnte man das verstehen. Viele Menschen neigen ja dazu, Aufgaben auf die lange Bank zu schieben, bis hinten das erste schon wieder herunter purzelt und uns daran erinnert, dass das irgendwie nicht viel bringt. Ich habe mittlerweile schon gelernt, dass Dinge, die nicht länger als zwei Minuten dauern, gleich gemacht werden sollten. Also zum Beispiel der Anruf beim Zahnarzt wegen eines Termins oder der beim Telefonanbieter, um den Vertrag endlich endgültig zu kündigen oder, dass man endlich den Scheibenwischer am Auto auswechselt, damit man sich nicht mehr ständig über die schlechte Sicht aufregen muss. Sie wissen ja, was ich meine und Ihnen fällt bestimmt noch mehr ein.

