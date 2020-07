Guten Morgen, Eichsfeld: Die Seele baumeln lassen

Für so gut wie alles gibt es einen Tag und damit etwas, dass an diesem gebührend gefeiert werden soll: die Jogginghose, Butterbrotdose, Schlafmütze oder das Vanilleeis. Heute soll der Hängematte gedacht werden. Verdient hat sie es. Denn wer mag es nicht, an einem sonnigen Tag die Seele in ihr baumeln zu lassen und den Sommer aus seiner schönsten Perspektive zu genießen. Der Blick in einen strahlendblauen Himmel und das leichte Schaukeln, das ist Urlaubsflair pur. Abhängen kann so schön sein. Allerdings ist die Hängematte nicht die Erfindung eines cleveren Hobbygärtners, der nach getaner Arbeit ein lauschiges Plätzchen suchte, die von Robinson Crusoe oder eines Urlaubers. Ich habe gelesen, dass sie ihren Ursprung in Südamerika haben soll, genau gesagt bei den Maya. Dort soll man sie vor rund 1000 Jahren erfunden haben. Die Zeit allein spricht schon für das gute Stück. Denn wie viele Gebrauchsgegenstände überdauern sie? Es heißt, die Maya hätten sich in den Hängematten wohlgefühlt, weil sie sich bei hohen Temperaturen rundum gekühlt wussten. Zudem brauchten sie sich weniger Gedanken um giftige Tieren auf dem Boden zu machen. Dann nutzen wir den heutigen Tag mal und gönnen uns ein paar Minuten in der Hängematte – so wir eine haben.