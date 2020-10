Guten Morgen, Eichsfeld: Kirmes durchs Fenster

Ein Oktober ohne Kirmes – das hätten sich viele wohl nicht vorstellen können. Schon früh hatten die Hüpstedter Platzmeister verkündet, dass in diesem Jahr vieles anders sein würde als gewohnt, dass es keine Tanzveranstaltungen geben würde, keinen Frühschoppen, kein Hammeltreiben. Nur die Gottesdienste waren geblieben. Am Sonntag verlegte man ihn wegen des schönen Wetters am Vormittag nach draußen. Gefroren haben die Kirmesmädchen und -burschen dabei sicher sehr, hatten sie es sich doch nicht nehmen lassen, sich trotz aller Widrigkeiten chic zu machen. Einfach war das sicher alles nicht. Für den frisch gewählten neuen Platzmeister – einer von vieren – der in diesem Jahr nicht so wirklich in die Organisation einer „richtigen“ Kirmes eingebunden werden konnte. Für die Neulinge, die sich sicher schon lange auf den Kirmeseintritt gefreut hatten, dann aber nicht mit allen Freunden, der Familie, dem ganzen Dorf feiern konnten. Für das potenzielle neue Hammelpaar, das nicht gekrönt werden konnte.

Gefeiert haben sie immerhin ein wenig intern. Da gab es auch Blasmusik vom Band und ich, als Nachbar der kleinen internen Feierrunde, habe so trotz allem auch ein bisschen Kirmesstimmung zu spüren bekommen. Ich musste nur das Fenster öffnen.