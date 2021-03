Besondere Spender-Jubilare oder erfolgreiche Werber an der Universitätsmedizin Göttingen können sich über Gutscheine freuen. (Symbolfoto)

Gutscheine für treue Blutspender an der Universitätsmedizin Göttingen

Christian Nolte, Blutspender an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG)und Standortleiter des Laser Sports Center Göttingen nutzte seine Blutspende im Februar, um dem Blutspendedienst Gutes zu tun. Neben seinem Blut brachte er Gutscheine für Freispiele für die Freizeitaktivitäten „Lasertag“ und „NeonGolf“ mit. Die Gutscheine kommen Blutspendern zugute, die Jubiläen feiern oder weitere Spender geworben haben.

Während der Bedarf an Blutpräparaten in den vergangenen Jahren ungefähr gleich geblieben ist, sinken die Blutspendezahlen stetig weiter. Im Jahr 2020 hatte der Blutspendedienst der UMG zehn Prozent weniger Spenden zu verzeichnen als im Jahr zuvor. Und auch das Jahr 2021 hat für die Blutspende schleppend begonnen: Im Schnitt spenden 15 Personen pro Woche weniger als noch vor einem Jahr. Allein in der Woche mit der kritischen Wetterlage aus Schnee und Eis sind etwa 100 Blutspender ausgefallen.

„Gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt ist für unser Team im Alltag wichtig. Und für Unternehmen ist eine kleine Geste der Dankbarkeit relativ einfach, um mehr Menschen in der Region zum Blutspenden zu motivieren“, so Christian Nolte. Aktuell unterliegt sein Center den Corona-Einschränkungen und die Gutscheine müssen aufgehoben werden.