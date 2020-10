Dieser Kia Stinger in panthera-grau mit dem amtlichen Kennzeichen EIC-KC 1 (hinten angebracht) wurde in Dingelstädt vom Hof des Autohauses Günther entwendet.

„Haben alles auf Video": Diebe stehlen in Seelenruhe Auto in Dingelstädt

Dem Autohaus Günther in Dingelstädt auf der Heide ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto gestohlen worden. Es handelt sich um einen panthera-grauen Kia Stinger mit dem amtlichen Kennzeichen EIC-KC 1. Katharina Günther, Geschäftsführerin des Autohauses, kann es noch gar nicht richtig glauben. „Wir haben alles auf Video. Gegen 1.30 Uhr sind zwei Personen an unser Tor getreten und haben es innerhalb einer Dreiviertelstunde in aller Ruhe aufgehebelt.“ Wie die das Auto zum Starten bekommen haben, weiß sie nicht. „Um 2.11 Uhr sind sie dann vom Hof gefahren.“ Das Auto habe auf dem Parkplatz vor dem Autohaus gestanden und sei an die 60.000 Euro wert.

Katharina Günther wurde in Absprache mit der Polizei gleich in den sozialen Netzwerken aktiv und ist begeistert von der Hilfe der Eichsfelder: „So viele Leute helfen mit, teilen die Nachricht und verbreiten sie somit. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist stark.“ Sie erklärt, dass jeder Kia-Händler ein solches Auto vorhalten muss und vermutet eine Bande hinter dem Diebstahl. Denn in Nordhausen hatten Autodiebe in der Nacht zum Dienstag einen ähnlichen Erfolg. Vom Gelände eines Autohauses in der Sundhäuser Straße erbeuteten sie einen Kia Stinger in Rot, mit dem Kennzeichen NDH-O 251.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 98.000 Euro.

Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind im Vorfeld der Diebstähle Personen in der Nähe der Autohäuser oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen unter Telefon: 03631/960 oder bei der Polizei in Heiligenstadt, unter Telefon 03606/6510.