„Halbe Kulturstunde“ mit erstem Finale

Mit der „Halben Kulturstunde“ haben der Verein Kulturraum Eichsfeld, die VR-Bank Mitte und Jonez Entertainment ein Format geschaffen, um gerade für junge Künstler der Region in dieser besonderen Zeit eine Plattform zu schaffen, ihr Können zu zeigen und zu erproben. Dabei handelt es sich um 30 Minuten Kulturförderung mit digitalem Mitmach-Charakter. Gefragt sind also die Eichsfelder selbst, die sich beim ersten Finale am heutigen Donnerstagabend für eine der beiden Finalistinnen in der ersten Kategorie „Talentierteste Sängerin“ entscheiden sollen.

Los geht es um 20.30 Uhr auf Facebook und Instagram auf dem jeweiligen Kanal des Kulturraums Eichsfeld. Abgestimmt werden kann dann von 21 bis 23 Uhr. Im Finale stehen Tabea Gries und Jana Eisenbarth. Die beiden hatten sich in der vorangegangenen Abstimmung gegenüber den anderen Nominierten Sophie Schmidt und Julia König durchgesetzt. Über 200 Personen hatten ihre Stimme für ihre Favoritin abgegeben.

„Heute Abend gibt es also die erste richtige Halbe Kulturstunde“, sagt Florian Hartleib und vermutet, dass die beiden Finalistinnen jetzt schon aufgeregt sein werden. Gefilmt wird wieder in der Carpinteria in Worbis. In Zukunft sollen auch andere Lokalitäten, wie die VR-Bank, Abwechslung bieten. Die Zuschauer erwartet zuerst ein Coversong der beiden. Dann geht es im Wechsel weiter, und jeweils zwei selbst geschriebene Lieder werden zu hören sein.

Tabea Gries aus Martinfeld hat es über die Abstimmung ins Finale geschafft. Foto: Tabea Gries

Tabea Gries wohnt in Martinfeld, hat an der Musikhochschule in Lübeck studiert und ist heute Lehrerin für Musik. Viele Eichsfelder mögen sie aus verschiedenen Coverbands kennen. Jana Eisenbarth gehört zu der Band „Blindlinks“, wohnt in Leinefelde und arbeitet als Erzieherin bei der Awo im „Haus Wellenbrecher“. Man darf bei beiden Frauen gespannt sein, was sie am heutigen Abend zum besten geben.

Vor zwei Wochen lief das erste Kapitel der Aktion live auf Youtube. Dort ist es aktuell noch immer zu sehen. Die Protagonisten Tim Krchov von Jonez Entertainment, Vitus May vom Kulturraum Eichsfeld und Florian Hartleib von der VR Bank erklären darin die Idee hinter der „Halben Kulturstunde“. Dabei gibt es sechs Kategorien: Talentierteste Sängerin, Comedy-Talent, Talentiertester Sänger, Nachwuchs-Talent, Instrumental-Talent und Theater-Talent.

Die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler bewerben sich digital in ihrer Kategorie oder werden vorgeschlagen. Das anschließende Voting auf den Kanälen nominiert die beiden mit den meisten Stimmen für das Finale im Live-Stream, der alle zwei Wochen donnerstags um 20.30 Uhr auf den Kanälen (Youtube, Facebook, Instagram) des Kulturraums Eichsfeld läuft.

Jana Eisenbarth aus Leinefelde hat es über die Abstimmung ins Finale geschafft. Foto: Jana Eisenbarth

Als Anreiz spendiert die VR-Bank 2600 Euro aus der bankeigenen Stiftung für das neue Format: „Jeder Finalist erhält 100 Euro, der jeweilige Gewinner zusätzlich 200 Euro“, so Florian Hartleib, der mit dem Anlauf der „Halben Kulturstunde“ sehr zufrieden ist. „Es scheint die richtige Idee zur richtigen Zeit gewesen zu sein.“ Es mache richtig Spaß mit so einem interdisziplinären Team zu arbeiten, das Handy käme kaum zur Ruhe. Florian Hartleib betont auch die lockere Atmosphäre innerhalb des Projektes. „Sowohl die Initiatoren als auch die Künstler haben richtig Lust da drauf. Das merkt man und da fühlt man sich wohl.“

Am heutigen Donnerstag geht es auch mit den Nominierungen für die nächste Kategorie „Comedy-Talent“ los. „Denke ich an die Leute, die jedes Jahr die lustigsten Büttenreden verfassen, freue ich mich sehr auf diese Kategorie. Oft kennt man die Leute ja nur regional. Es ist also eine Chance für diese Menschen, jetzt mehr Leute zu erreichen und im besten Fall zum Lachen zu bringen.“