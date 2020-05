Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hallo Nachbarn

Viele Wochen hindurch waren wir hauptsächlich daheim, in unseren Wohnungen. Viele Wochen hindurch mussten wir auf Ergänzungsräume, Alternativerlebnisse, vielleicht sogar auf „Fluchtburgen“ verzichten. Wir durften Neues entdecken und staunend zur Kenntnis nehmen. Oder aber auch von neuem darüber erschrecken, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen. Und die, deren Wohnungen sich unter Brückenbögen befinden oder in Toreinfahrten, oder stillgelegten Gebäuden…? Für viele Wochen waren wir also in unseren Wohnungen…der Öffentlichkeit weitgehend entzogen, mancher Kommunikationsgewohnheiten beraubt. Und doch blitzte da mitunter etwas auf, was wir sonst niemals gesehen, wahrgenommen hätten.

Ich denke an den Palmsonntagsbericht in unserer Zeitung: Das Ehepaar, das, mit einem Palmstrauß in Händen, den Prozessionsweg geht und die vertrauten Lieder singt! Oder das große Plakat mit dem Dankeschön vor dem Krankenhaus in Heiligenstadt. Oder die Abreißzettel mit dem „Segen to go!“, oder die behutsame und doch lebendige Kameraführung der Gottesdienste aus St. Ägidien, oder die wunderbaren Orgelmeditationen aus St. Marien, oder der bewegende Ostersegen „über die Stadt und den Landkreis“ vom Turm der St.-Ägidien-Kirche bei starkem Wind und Glockengeläut zu Ostern, oder der große Steintopf mit den leuchtenden Blumen vor St. Aureus und Justinus, unseren Stadtpatronen – die nette Idee, ihnen, dem Pole Poppenspeler und dem Theodor Storm Schutzmasken zu schenken – oder die sehr bewusste und einfühlsame Arbeit unserer Redakteurinnen in den Printmedien, im Radio und im TV….

Da blitzt was auf! Aber was? Im Evangelium des kommenden Sonntags wird in der römisch-katholischen Leseordnung das Evangelium aus Joh 14,1-12 verkündet werden. Dort heißt es: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“ Und davor werden wir hören: „Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“ Eine dieser Verwirrungen besteht darin, dass wir die „Wohnungen im Hause des Vaters“ immer nur einseitig im Jenseits suchen; dort, wo wir nach dem Tode sein können. Dabei geht uns jedoch die Kraft für die Gegenwart verloren.

Was, wenn wir überall dort, wo Hoffnung aufblitzt, wo Weite sich zeigt, wo Güte sichtbar wird, wo etwas anderes uns anspricht, als das Menschenwort, diesen Wohnungen begegnen? Wohnungen, die uns unterschiedslos bergen, die uns Weite schenken und die unser Herz unverwirrt durch diese Zeit geleiten? Wohnungen, die dicht beieinander liegen und die den Frieden bergen. Da reizt es mich, Ihnen allen zuzurufen: „Hallo Nachbarn: Der Friede sei mit Euch!“