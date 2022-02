Handarbeit in der Heiligenstädter Ko-ra-le

Heiligenstadt. Freizeitspaß in der Gruppe. Handarbeitszirkel in der Heiligenstädter Ko-ra-le.

Zum Handarbeitszirkel lädt die Ko-ra-le alle ein, die das Nadelspiel, Wolle und Maschen lieben. Ob schicke Pulswärmer, raffinierte Loops, coole Mützen, schöne Socken oder warme Hausschuhe – die Herstellung kuschliger Stücke für alle Jahreszeiten liegt im Trend. Im Handarbeitszirkel darf frei nach Lust und Laune gehäkelt, gestrickt und gewerkelt werden. So entstünden Accessoires für den persönlichen Kleiderschrank oder individuelle Geschenke für liebe Menschen. Nach dem Motto„gemeinsam statt einsam“ gibt es viel Platz, um sich auszutauschen,Tipps und Ideen zu teilen, heißt es aus der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte.

Der Kurs startet am Montag, 21. Februar, 13.30 bis 15 Uhr. Die Leitung hat Schneidermeisterin Monika Dölle. Anmeldung über Tel.: 03606/603673 oder per E-Mail an: info@ko-ra-le.com.