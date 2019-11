Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handwerker gesucht

Im Nordhäuser Kinderkirchenladen wird der Handwerkermarkt im Advent vor der Blasii-Kirche geplant. Samstags und sonntags werden von 15 bis 18 Uhr Handwerker und Künstler ihre Waren verkaufen und Mitmachangebote für Kinder und Familien ermöglichen. Dazu gibt es wieder das beliebte Laufrad-Karussell, andere Aktivitäten und das Café in der Kirche. Vor der Kirche gibt es noch freie Standplätze für Handwerkerstände. Es wird keine Gebühr erhoben. Bedingung ist, dass die Stände auch kreative Angebote ermöglichen. Handwerker sowie Kinder, die im Café mitarbeiten möchten, melden sich beim Gemeindepädagogen Frank Tuschy unter Telefon 03631/988 340 oder per E-Mail an frank.tuschy@t-online.de .