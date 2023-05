Happy End im Eichsfeld: Geretteter Hund ist wieder bei seiner Familie

Bei Breitenworbis ist am Pfingstsonntag ein Hund eingefangen worden, der zuvor auf der Autobahn umherirrte.

Breitenworbis. Am Pfingstsonntag ist ein freilaufender Hund beobachtet worden, der immer wieder auf die Autobahn beim Rastplatz Eichsfeld lief. Nach unserer Berichterstattung wurde das Tier wiedererkannt.

Bereits seit dem Morgen des Pfingstsonntages hatte die Gemeinde Breitenworbis einen herrenlosen Hund in Obhut. Autofahrer meldeten den freilaufenden Hund, der sich im Bereich der A38/Raststätte Eichsfeld Nord aufhielt. Immer wieder gelangte das Tier auf die Autobahn und gefährdete dort nicht nur sich, sondern auch die Autofahrer. Der Hund war, wie Meldungen in sozialen Netzwerken lauteten, vorher bereits im Gebiet um Breitenholz beobachtet worden. Schließlich konnte der Vierbeiner in der Ortslage Breitenworbis eingefangen werden. Es wurde dringend nach den Besitzern gesucht.

Zunächst hatte man keinen Halter ausfindig machen können, erklärte am Nachmittag des Pfingstmontages Andreas Kramer, Chef der Breitenworbiser Feuerwehr. Das Tier war daher weiter im Ort untergebracht worden.

Nach Berichterstattung unserer Zeitung meldete sich schließlich eine junge Frau bei der Feuerwehr Breitenworbis, die den Hund wiedererkannt hatte. Seit Dienstagvormittag ist er nun wieder bei seiner Familie.