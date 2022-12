Harter Kampf um das Geld der Eichsfelder Gemeinden

Eichsfeld. Ein Kompromiss zur Kreisumlage geht der AfD nicht weit genug.

Es ist eine Entscheidung am Mittwoch gefallen, auf die die Eichsfelder Bürgermeister dringend gewartet haben. Die Frage war: Wie hoch wird die Kreisumlage wirklich? Die Kreisumlage ist die Summe, prozentual auf die Einnahmen einer Kommune gesehen, die sie an den Landkreis abführen muss. Bislang war das Eichsfeld der Landkreis in Thüringen mit dem niedrigsten Satz.

Nun steht der Wert von 37,9 Prozent. Diese Zahl ist bereits ein Kompromiss. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfes Anfang Oktober lag der Wert noch bei 39,5 Prozent. Allein für die Stadt Heiligenstadt, als Beispiel, wäre es eine Summe von 1,2 Millionen Euro mehr gewesen, die sie an den Landkreis hätte abgeben müssen. Es hagelte Protest von allen Seiten, da kaum noch eine Gemeinde die Möglichkeit sah, zu investieren.

Im jüngsten Kreisausschuss hatte man darauf bereits reagiert und verhandelte die Prozentzahl von 38,5 Prozent. Peter Krippendorf (Freie Wähler) verwies am Mittwochabend in der jüngsten Kreistagssitzung darauf, dass man diese Zahl nur zähneknirschend durchgewunken hatte, um überhaupt den Haushalt noch in diesem Jahr zu debattieren und zu beschließen. „Zufrieden waren wir damit nicht.“

Beide Seiten bewegen sich zum Kompromiss

Die Verwaltung setzte sich noch einmal zusammen. Nun steht die 37,9. Es sei das Äußerste an Kompromiss, um überhaupt noch einen ausgeglichenen Etat vorlegen zu können, betonte Landrat Werner Henning (CDU). Und ob das am Ende des Jahres auch aufgehe, das sei ein großes Risiko. „Wir haben damit in Thüringen immer noch den niedrigsten Wert bei den Landkreisen, die die Flüchtlingsquote zu 100 Prozent erfüllen“, machte er klar. Ja, es gebe auch im Freistaat einen niedrigeren Wert, aber da auch keine Quotenerfüllung. Michael Hoffmeier (Grüne) sah den neuen Kompromisswert allerdings immer noch zugunsten des Landkreises und nicht der Gemeinden gerechnet.

Die AfD lehnte strikt ab. Sie schlug hingegen einen Wert von 35 Prozent vor. Das Geld sei da. Die AfD warf Henning vor, seit Jahren gewaltige Rücklagen anzuhäufen. Auch finanzielle Hilfen des Landes in Sachen Flüchtlinge würden im Haushalt nicht ausgewiesen. Zudem seien „70 Planstellen im Personalbereich des Landratsamtes unbesetzt“, trotzdem fordere Henning mehr Geld für die Personalkosten. Björn Höcke forderte vom Kreistag zu beschließen, dass eine externe Firma beauftragt werde, ein Personalentwicklungskonzept aufzustellen, um „die unsolidarische verdeckte Finanzierung über einen unsachgemäß aufgeblähten Stellenplan zu Lasten der kreisumlagepflichtigen Kommunen künftig zu unterbinden.“

In seiner Haushaltswürdigung – die AfD werde den Haushalt ablehnen – sprach Höcke davon, dass mit einem Gesamtvolumen von über 200 Millionen Euro eine „finanzpolitische Schallmauer“ durchbrochen worden sei. Und ein Sozialhaushalt von 50 Prozent des Gesamthaushaltes sei Ausdruck einer auch im Eichsfeld einsetzenden „Sozialstaatdämmerung“. „Der gegen alle bisherigen guten Prinzipien der Eichsfelder Sparsamkeit eifrig wachsende sozialpolitische Turm zu Babel droht bald einzustürzen“, so Höcke. Er wolle keinesfalls Kritik an den Mitarbeitern der Kämmerei üben, denn die Verwaltung müsse die Suppe auslöffeln, die der Bund eingebrockt habe.

Bei 35 Prozent, so Peter Krippendorf, müsse man bei den freiwilligen Aufgaben sparen. „Das wollen wir nicht.“ Auch sonst stießen die Bemerkungen der AfD recht sauer auf. In Sachen Personal verwahrte sich Henning. Man könne keine Stelle streichen, nur weil man sie derzeit nicht besetzen kann. Der Kreistag lehnte die Idee einer externen Firma mehrheitlich ab. Der Kreisausschuss soll sich damit befassen.

Thadäus König, CDU-Fraktionschef, bemühte ein Zitat von Altbundeskanzler Helmut Schmidt: „In der Krise zeigt sich der wahre Charakter.“ König forderte auf, gemeinsam Charakter zu zeigen und die aktuellen Krisen, davon gebe es nun nicht wenige, zusammen im Rahmen der Möglichkeiten zu bewältigen. Ja, auch die CDU habe sich mit dem eingebrachten Entwurf sehr schwer getan, vor allem mit dem Hebesatz der Kreisumlage. Er sei froh über den Kompromiss.

Der Haushalt biete immer noch stabile Investitionen, vor allem in Schulen, Kreisstraßen und Katastrophenschutz. Die Turnhallennutzung bleibe kostenlos, das Schulessen werde enorm bezuschusst, es gebe keine neuen Schulden. Der Etat wurde mehrheitlich beschlossen.