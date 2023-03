Hauptausschuss von Leinefelde-Worbis berät über eine Änderung der Hundesteuersatzung

Leinefelde-Worbis. Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis beraten am Montag, 6. März, über eine Äderung der Hundesteuersatzung. Thema wird auch die Bezahlung für die Nutzung von Sälen und Dorfgemeinschaftshäuser sein.

Die Jahresabschlüsse städtischer Betriebe stehen am Montag, 6. März, ab 15 Uhr auf der Tagesordnung bei der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis. Darüber hinaus werden die Mitglieder des Gremiums über die Benutzung- und Entgeltordnung für die Säle und Dorfgemeinschaftshäuser beraten und eine Beschlussempfehlung für den Stadtrat, der am 20. März tagt, abgeben. Diskutiert wird im Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm in Leinefelde auch ein Beschluss zur Hundesteuersatzung. Zudem stehen mehrere Aufstellungsbeschlüsse zu verschiedenen Bebauungsplänen auf der Tagesordnung. Am Ende der Sitzung können Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen an das Gremium und die Stadtverwaltung stellen.