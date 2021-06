Hauptstadt-Flair für eine Nacht in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Ein Zeichen für die Eventbranche in Heiligenstadt. Die Kulturschaffenden zeigen sich solidarisch.

Ein rotes Rathaus in der Kurstadt. Das ist kein neues Bauprojekt, sondern ein leuchtendes Puzzle-Teil einer deutschlandweiten Aktion. Mit der zweiten „Night of Light“ hat die Eventbranche am 22. Juni ein riesiges Licht-Monument in Szene gesetzt und unzählige Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke rot illuminiert. Es ist ein Zeichen für alle wirtschaftlich Betroffenen. Für Menschen, die besondere Opfer bringen, für alle, die Veranstaltungen und Live-Kultur vermissen.

Genau ein Jahr ist die erste „Night of Light“ her und nahezu alle kulturellen Veranstaltungen mussten seitdem auch in der Kurstadt abgesagt werden. Besonders bitter: Das Vitalpark Open-Air konnte selbst am Ersatztermin im September 2020 nicht stattfinden. Alle Revolverheld-Fans müssen nun bis zum 28. Mai 2022 Geduld haben.

Vitalpark Open-Air erst wieder im Mai 2022

„Natürlich machen wir das Beste aus der jetzigen Zeit und dennoch haben wir nicht vergessen, was uns allen so fehlt: Miteinander und mittendrin etwas erleben. Ich kann es kaum erwarten, bis endlich wieder das unbeschwerte Leben und die Kultur zurück in unsere Stadt ziehen. Ohne die Eventbranche wird das nur schwer möglich sein, und da versteht es sich von selbst, dass wir uns hinter diese leuchtende Aktion stellen“, sagt Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), der, ohne zu zögern, erneut seine Zusage für das „rote Rathaus“ gab. In rotes Licht tauchte das Rathaus die Firma Hessensound, verantwortlich für die Technik beim Vitalpark Open-Air.

Inhaber Mario Borschel betont: „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir für unseren Beitrag zur Night of Light sofort Rückendeckung auch aus Heilbad Heiligenstadt erhalten haben. Seit Anfang März letzten Jahres wurde quasi unserem kompletten Wirtschaftszweig die Arbeitsgrundlage entzogen. Dies hat nicht nur enorme wirtschaftliche, sondern vor allem gravierende kulturelle Folgen. Und auch wenn wir viele neue Wege geschaffen haben, wollen wir uns deutschlandweit solidarisch zeigen.“