Haushalt der Stadt Dingelstädt soll beschlossen werden

Dingelstädt. Bei der Sitzung des Dingelstädter Stadtrates geht es nicht nur um den Haushallt 2023, sondern auch um Bebauungspläne.

Wenn am Dienstag, 28. März, 18 Uhr, der Stadtrat im Bürgerhaus tagt, geht es unter anderem um den Haushaltsbeschluss. Zudem muss ein Wahlleiter für die Ortschaftsbürgermeisterwahl bestimmt werden. Ferner geht es um die Schöffenwahl sowie um die Bebauungspläne „Betriebsgelände ehemalige LPG“ in Beberstedt und das „Betriebsgelände Zaunröder Straße“ in Hüpstedt. Es gibt eine Bürgerfragestunde.