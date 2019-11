In der Nacht zu Montag war der Heidkopftunnel kurzzeitig gesperrt.

Ein Sattelzug war am Sonntag auf der A38 einem Kleinbus aufgefahren.

Heidkopftunnel nach Unfall auf A38 kurzzeitig gesperrt - hoher Sachschaden

Der Heidkopftunnel auf der Autobahnstrecke zwischen Niedersachsen und Thüringen ist wegen eines Unfalls zwischenzeitlich in Richtung Göttingen gesperrt worden. Ein Sattelzug war am Sonntag auf der A38 einem Kleinbus aufgefahren, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Der Kleinbus sei vermutlich aufgrund technischer Probleme plötzlich langsamer geworden.

Außer einem Leichtverletzten im Kleinbus kam niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Sperrung wurde gegen 1.00 Uhr wieder aufgehoben.

