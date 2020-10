Heiligenstadt: Benefizlauf ist eröffnet

Mit einem symbolischen Start eröffneten am Donnerstagmorgen Edgar Weidemann und Mitorganisator Rüdiger Eckart (vorn) im Beisein von Bürgermeister Thomas Spielmann (BI, links) und mit Hartmut Erdmann (rechts) den 15. Heiligenstädter Benefizlauf, der dieses Jahr etwas anders ist. Bei dem von der Stadt und der Mediengruppe Thüringen veranstalteten Lauf gehen alle im Zeitraum vom 8. bis 15. Oktober für sich allein, mit Freunden oder mit der Familie an den Start. Ort, Zeit und Strecke kann jeder selbst bestimmen. Bis Donnerstag gingen schon 70 Anmeldungen bei der Stadt ein. Der Erlös kommt der präventiven Arbeit der Ko-ra-le mit Kindern zugute. Die Anmeldung ist möglich bis 15. Oktober per E-Mail an touristinfo@heilbad-heiligenstadt.de oder im Heiligenstädter Bürgerbüro.