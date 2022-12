Heiligenstadt: Chorkonzert beginnt später

Der Göttinger Knabenchor will die besondere Akustik der Martinskirche für seine Stimmgewalt nutzen.

Heiligenstadt. Göttinger Knabenchor will begeistern, der Eintritt ist frei.

Das Adventskonzert mit dem Göttinger Knabenchor am kommenden Samstag, 10. Dezember, beginnt um 18 Uhr in der Heiligenstädter Martinskirche. Versehentlich sei bisher 17 Uhr übermittelt worden, bedauert Horst Sievers von der evangelischen Pfarrgemeinde. Er bittet, das Versehen zu entschuldigen und sich auf eine Stunde später einzurichten. Auch wird gebeten, warme Kleidung angesichts der Temperaturen in der Kirche zu tragen.