Heiligenstadt: Konzert und Glühweinabend

Heiligenstadt. Junge Leute stimmen in St. Gerhard auf das Fest ein.

Zu einem adventlichen Konzert wird am Samstag, 17. Dezember, in die Heiligenstädter Kirche St. Gerhard eingeladen. Die „Schola Nova Cantica“ der Pfarrei freut sich schon, die Gäste dazu begrüßen zu können. Die musikbegeisterten jungen Leute, die das Konzert gestalten, möchten mit vokaler und instrumentaler Musik aus den verschiedensten Stilrichtungen und Epochen auf das nahe Weihnachtsfest einstimmen. Beginn ist um 18 Uhr. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Michael Senge. Im Anschluss findet hinter der Kirche auf Einladung des Kirmesvorstandes von St. Gerhard ein Glühweinabend am Klosterfeuer statt. Alle Interessierten sind ganz herzlich an diesem Abend willkommen.