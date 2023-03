Heiligenstadt möchte in einen sauberen Frühling starten

Heiligenstadt. Vereine, Institutionen und natürlich Bewohner sind wieder gefragt, wenn es um den jährlichen Frühjahrsputz in Heiligenstadt geht. Es winkt ein Frühstück.

In Heiligenstadt soll am Samstag, 1. April, wieder der alljährliche Frühjahrsputz starten. Gerade vor Palmsonntag sei es schön, wenn die öffentlichen Grünflächen und Wege neu erblühen, heißt es aus dem Rathaus. Der eine oder andere Spielplatz könne sicher auch einen neuen Anstrich vertragen. Jeder kann mitmachen und seinen Beitrag leisten, ob auf Park- oder Sportplätzen, in Flussläufen, auf Verkehrsinseln oder im stadtnahen Waldgebiet.

Die Stadt unterstütze Einzelpersonen oder Gruppen, Schulklassen oder Vereine mit Besen, Müllbehältern, Farbe, Greifzangen, Müllsäcken oder auch Schaufeln und beziehe bei Bedarf auch die Mitarbeiter vom Bauamt oder Bauhof mit ein. „Sie haben eine Idee und den Elan, wir kümmern uns um den Rest – kommen Sie einfach auf uns zu“, bringt es Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) auf den Punkt.

Es wird darum gebeten, die Teilnahme und den Einsatzort bei Tina Jung (E-Mail: t.jung@heilbad-heiligenstadt.de oder Telefon: 03606 / 677 102) anzumelden, allein schon für die Übersicht und das obligatorische Dankeschön. Das besteht aus einem kleinen Frühstück, das alle angemeldeten Teilnehmer von der Stadt direkt am Einsatzort serviert bekommen.