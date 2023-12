Heiligenstadt muss noch Straßennamen veröffentlichen

Heiligenstadt Im neuen Jahr müssen in Heiligenstadt Straßen umbenannt werden. Der Grund: Es werden ab 1. Januar 2024 fünf neue Ortsteile begrüßt.

Der Beitritt der Gemeinden Glasehausen, Bischhagen, Streitholz, Siemerode und Mengelrode zur Stadt Heiligenstadt erfolgt zum 1. Januar 2024. Die Möglichkeit zur Ummeldung der Personalausweise sei jedoch an umfangreiche Voraussetzungen geknüpft und wird deshalb noch ein wenig dauern, erklärt Stadtpressesprecher Alexander Franke.

So müssen Änderungen von Straßennamen im Amtsblatt veröffentlicht werden. „Das ist für Glasehausen aufgrund von nachträglichen Änderungswünschen nochmals im ersten Stadtanzeiger des Jahres vorgesehen. Für Bischhagen, Siemerode und Mengelrode werden die bisher gültigen Datensätze bis Mitte Januar an unsere Verwaltung geliefert und können erst dann in Heiligenstadt aktualisiert werden“, sagt Franke.

Deshalb könne eine amtliche Veröffentlichung der neuen Straßennamen mit der korrekten, neuen Hausnummer für diese Orte erst im zweiten Stadtanzeiger im neuen Jahr erfolgen. Keine Veröffentlichung ist für Streitholz erforderlich, da sich hier weder Straßennamen noch Hausnummern ändern.

Für die Neubeantragung zum Beispiel des Personalausweises werde in dringenden Fällen das Bürgerbüro eine Lösung finden. Allen neuen Bürgern stehe der volle Service des Heiligenstädter Meldeamtes ab Anfang Februar zur Verfügung.