Heiligenstadt nach Silvester sauber machen

Das neue Jahr steht kurz vor der Tür und damit auch die Silvesternacht. Doch gerade Silvester ist nicht nur ein Tag des Abschieds vom vergangenen Jahr, sondern auch ein Tag des Mülls. Jährlich fallen 191 Tonnen in Silvestermüll allein in den Deutsch Großstädten an, welcher dann meistens auch nicht umgehend entfernt wird. Fridays For Future Heiligenstadt will sich deshalb diesen Jahreswechsel als Anlass nehmen, nicht nur zu demonstrieren, sondern auch selbst zu handeln. Deshalb lädt die Gruppe alle Menschen, ob groß oder klein, herzlich ein, am 3. Januar um 14 Uhr vor die Tilman-Riemenschneider-Regelschule zu kommen, damit gemeinsam die Stadt ein wenig sauberer gemacht werden kann. Entsprechendes Werkzeug wird bereitgestellt, es können natürlich auch gerne eigene Müllpicker und Handschuhe mitgebracht werden. „Auf dass wir unseren Planeten ein Stückchen sauberer machen können, wünschen wir euch als Fridays For Future Heilbad Heiligenstadt einen guten Rutsch ins neue Jahr“, heißt es in der Mitteilung von Fridays For Future Heilbad Heiligenstadt.