Heiligenstadt: Ökumenischer Gottesdienst im Jubiläumsjahr

Sie feierten am Freitag gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern in der evangelischen Kirche St. Martin den ökumenischen Abschluss-Gottesdienst „1000 Jahre Martinsstift Heiligenstadt“ (von links): Pfarrer Andreas Paulsen, Pfarrerin Sabine Münchow, Pfarrerin Katharina Lüpke, Pfarrer Peter Michael Schmudde, Altpropst Hartmut Gremler als Vertreter der katholischen Kirchengemeinden und Pfarrer Johannes Möller.

Heiligenstadt. Beim Abschluss der Feierlichkeiten zu „1000 Jahre Martinsstift Heiligenstadt“ wird gemeinsam auf ein gutes Jahr zurückgeblickt.

„Zum Heil seiner Seele und der seiner Vorfahren schenkt Heinrich auf Bitten seiner Gemahlin Kunigunde und des Erzbischofs von Mainz Aribo dem Stift in Heiligenstadt, wo die Körper der Märtyrer Aureus und Justinus ruhen, zum Gebrauch der Brüder einen ‚Mansus‘ (Anmerkung: mittelalterliches Flächenmaß) und zwei Hofstellen in dem Dorf ‚Geizlaha‘ (gemeint ist Geisleden) im Eichsfeld-Gau und in der Grafschaft des Wilhelm mit allem Zubehör, nämlich bebauten und unbebauten Ländereien, Wiesen, Weiden, Wäldern, mit Jagdgebieten, Gewässern und Wasserläufen, Fischereien, Wegen und unwegsamen Gelände, mit allen geforderten Ablieferungen und den zu fordernden und allem übrigen, was benannt oder beschrieben oder aufgezählt werden kann an Nutzbarkeiten, die zu diesem ‚Mansus’ gehören.“ So lautet ins Deutsche übersetzt der lateinische Text der Schenkungsurkunde des Kaisers Heinrich II. aus dem Jahr 1022, ausgestellt vor einem Jahrtausend im Dezember in der Pfalz Grone.

Auf dieser Grundlage fanden 2022 die zahlreichen Feierlichkeiten „1000 Jahre Martinsstift Heiligenstadt“ statt. Den Urkunden-Text zitierte am Freitag zum ökumenischen Abschluss-Gottesdienst Pfarrer Peter Michael Schmudde aus Worbis in der St.-Martin-Kirche. Zuvor hatte Pfarrer Johannes Möller, zur Begrüßung angemerkt, diese Urkunde mit dem Datum 5. Dezember 1022 könne aber ebenso vom 9. Dezember stammen.

Katholischen Gemeinden beteiligen sich musikalisch

Der Geschichtsschreiber muss sich wohl nicht durch die leserlichste Handschrift ausgezeichnet haben. Wohlgefüllt war im Laufe des Jahres das Jubiläumsprogramm mit ökumenischen Gottesdiensten, Vorträgen, Konzerten. Die katholischen Gemeinden der Kreisstadt hatten sich mit musikalischen Beiträgen aktiv beteiligt. Pfarrer Möller war erfreut, trotz der ungewöhnlichen Gottesdienststunde Freitag um 18 Uhr viele Besucher willkommen heißen zu können.

Ebenfalls gekommen waren Pfarrerin Katharina Lüpke aus Arenshausen, Pfarrerin Sabine Münchow aus Wahlhausen, Pfarrer Andreas Paulsen aus Tastungen und der katholische Propst im Ruhestand Hartmut Gremler, der die Predigt hielt. Er hatte die Worte vorangestellt: „Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit“. Als ein äußeres Zeichen für den christlichen Glauben stehe hier und heute die schöne Martinskirche. „Wir feiern das Kirchenjahr und erfahren: Jesus lebt für immer. Fassungslos sind wir über seinen Tod, überwältigt von seiner Auferstehung.“ Überall auf der Welt gelte, der Tod habe nicht das letzte Wort. Mit Sorge sehe er den Traditionsverlust bei jungen Leuten. Doch sei der auf festem Grund stehende Glaube immer ein Geschenk Gottes.

Dem festlichen Anlass angemessen wurde musiziert und gesungen, erklang nicht nur die Orgel, gespielt von Mirijam Leha. Der von Frank Kunze geleitete Eichsfelder Posaunenchor und die Sänger von „Martins six“ sorgten für stimmungsvolle Musik und Gesang.

Zusammenrücken und miteinander auf Christus schauen

„Was bewegt uns am Ende des Jahres?“ hatte Pfarrer Möller gefragt und sogleich geantwortet: „Wir sind mit anderen Gemeinden zusammengerückt.“ Vom Berg aus, von der Kirche St. Martin, habe sich im Jubiläumsjahr das Gotteslob fortgepflanzt in die Eichsfelder Städte und Dörfer und dort gewirkt. Wenn Menschen der Kirche den Rücken kehren und das Argument anführen, sie können allein glauben, sei es wichtig, ihnen zu zeigen: „Wir schauen miteinander auf Christus.“

Auch Küster Horst Sievers, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates und des Initiativkreises „1000 Jahre Martinsstift“, hatte allen Grund, nach dem ökumenischen Abschluss-Gottesdienst froh auf die vergangenen Monate zurückzublicken, nannte das Zusammengehen aller Kirchengemeinden der Stadt und die großen Besucherzahlen bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen. Besonders gern erinnert er sich an den Gottesdienst und das Familienfest am 10. Juli und an das Auftreten des evangelischen Landesbischofs Friedrich Kramer aus Magdeburg, des katholischen Bischofs Ulrich Neymeyr aus Erfurt, des evangelischen Altpropstes Christian Stawenow aus Eisenach und des evangelischen Bischofs Gerhard Feige aus Magdeburg.

Noch einen Höhepunkt hielt das Wochenende bereit: Der Göttinger Knabenchor bot sein Programm „Komm, du Heiland aller Welt“. Am 14. Dezember wird um 17 Uhr ein Fenster des Lebendigen Adventskalender geöffnet.