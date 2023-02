Heiligenstadt: Offene Türen bei katholischer Berufsschule für alle Interessierten

Heiligenstadt. Die berufsbildende Schule St. Elisabeth in der Eichsfelder Kreisstadt Heiligenstadt freut sich auf viele Gäste. Schautag zeigt Ausbildungsspektrum für Neugierige und junge Leute auf der Suche nach dem richtigen Beruf.

Die Bergschule St. Elisabeth, katholische berufsbildende Schule, öffnet ihre Türen am Samstag, 4. März, von 10 bis 16 Uhr ganz weit. Alle Bildungsgänge geben nach der Projektwoche einen Einblick in die Ergebnisse und die Ausbildung an der Schule. Beispielsweise mit Ausstellungen der Projekte und Mitmachaktionen können Gäste einen Einblick in den Alltag erlangen.

Sie bekommen Informationen zu den umfassenden Angeboten, die neben dem Unterricht das Schulleben bereichern, wie Auslandspraktika über das Erasmusprogramm und ein Schnupperstudium. Kompetente Fachkräfte bieten individuelle Schullaufbahn-, Studien- und Berufsberatung.

Der Tag der offenen Tür biete ein umfangreiches Programm mit Kunst, Kulinarischem, Musikalischem, Sportlichem und Informativem, so Schulleiterin Gabriele Sachse, die alle Interessierten herzlich einlädt, die Schule kennenzulernen. Die angebotenen Abschlüsse und Ausbildungen reichen vom Haupt- oder Realschulabschluss über die Allgemeine Fachhochschulreife bis hin zu Berufsfelder wie Kinderpflege, Sozialassistenz, Erziehung in Vollzeit oder praxisorientiert, Physiotherapie und Ergotherapie.