Heiligenstadt: Ordensfrauen helfen Opfern des Tropensturms in Mosambik

Heiligenstadt. Ordensschwestern leisten ganz praktische Hilfe nach einer Naturkatastrophe mit mehr als 1200 getöteten Menschen, die in Europa kaum zur Kenntnis genommen wurde. Spenden werden gebraucht.

Mit Sorge verfolgen die Heiligenstädter Bergschwestern die Berichte, die sie aus Mosambik bekommen. Die Folgen des Zyklons „Freddy“, einem der stärksten und lang andauerndsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen über dem Indischen Ozean, beschäftigen die Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel.

Zwei Ordensschwestern machen sich per Motorrad mit Lebensmitteln auf den Weg zu Bedürftigen. Foto: Leila de Souza / Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel

„In Mosambik hat unsere Ordensgemeinschaft mittlerweile sechs Standorte. Der größte davon in Metarica und auch ein weiterer in der Bezirksstadt Cuamba liegen beide im Katastrophengebiet“, sagt Generaloberin Schwester Maria Thoma Dikow, die weiß, dass viele Todesopfer zu beklagen sind. Hinzu komme, dass zahlreiche Familien obdachlos geworden seien. Um die Not zu lindern, leisten die Ordensschwestern Soforthilfe, um Betroffene zu versorgen und vorübergehend unterzubringen. Doch die Unterstützung soll noch weitergehen. Denn in einem zweiten Schritt sei die nachhaltige Hilfe die wichtigste: Neue, solide Häuser müssen gebaut werden, berichtet Pressesprecher Ulrich Bock.

Ein Land, das vom Klimawandel betroffen ist

„Die wechselnden Dürren und Überschwemmungen in diesem Land haben schon in den vergangenen Jahren immer deutlich gemacht, wie stark diese Region Afrikas mittlerweile von dem Klimawandel betroffen ist“, erläuterte die Generaloberin bei der Frühjahrstagung vor leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen und Dienste der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Poster im Bergkloster Bestwig. Und auch beim jüngsten Placida-Empfang in Heiligenstadt zum Thema Frieden war der Zyklon eines der großen Gesprächsthemen.

Die Regionalverantwortliche der Gemeinschaft in Mosambik, Schwester Leila de Souza e Silva, hatte Fotos geschickt, die die Folgen der Katastrophe deutlich machen. Andere Bilder ließen laut Ulrich Bock aber auch erkennen, welch nachhaltige Arbeit die Ordensgemeinschaft in diesem Land seit 20 Jahren leistet. Und dazu gehört auch das Projekt „Häuser ja – Hütten nein.“ Denn der Zyklon habe gezeigt, dass die Lehmhütten mit den Strohdächern dem Wind und den starken Niederschlägen nicht länger standhalten, so Schwester Maria Thoma: „Die Steinhäuser, die wir gemeinsam mit den Menschen dort bauen, aber sehr wohl.“

Generalsekretärin Schwester Theresia Lehmeier ergänzt: „Mit dem Bau von Häusern geben wir Familien in Mosambik und Brasilien nicht nur ein solides Zuhause, sondern wir schaffen damit zugleich Arbeitsplätze und gute Lernbedingungen für die Kinder und Jugendlichen, die unsere Schulen besuchen.“

Die Bergkloster-Stiftung der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel hat bereits finanzielle Soforthilfe geleistet. „Weitere Spenden werden dringend benötigt“, sagt die Missionsprokuratorin der Gemeinschaft, Schwester Klara Maria Breuer, die auch die Menschen im Eichsfeld um weitere Unterstützung bittet. Sie steht mit Schwester Leila in Verbindung.

Schnelle Hilfe leisten die Schwestern vor allem, wenn es um Nahrungsmittel, Plastikfolien, um Dächer abzudichten, Bettwäsche und Kleidung geht. Die jungen Ordensschwestern, die sich noch in ihrer Ausbildung befänden, nähten sogar Tücher zusammen, um größere Öffnungen im Mauerwerk notdürftig abzudecken, erzählt Ulrich Bock. Andere wiederum kauften und verteilten die Plastikfolien oder 20-Liter-Dosen Mais, um die Grundversorgung der betroffenen Familien sicherzustellen. „Teilweise sind die Schwestern mit dem Moped unterwegs, um entlegene Gegenden zu erreichen“, berichtet der Pressesprecher.

Fassungslos steht diese Familie in der Umgebung von Metarica vor ihrem eingestürzten Haus. Foto: Leila de Souza / Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel

Spendenaufruf erreicht auch die Menschen im Eichsfeld

Am Barmherzigkeitssonntag, dem zweiten Sonntag nach Ostern, haben sich die Ordensschwestern aus Metarica in acht Gruppen auf den Weg gemacht, um obdachlose oder in Not geratene Familien zu besuchen. Schwester Leila berichtet von Hütten, „die komplett eingestürzt sind. Auch viele Straßen sind durch die anhaltenden Regenfälle unpassierbar geworden. Manche Familien hatten tagelang nichts zu essen.“

In Deutschland ist nach Ansicht des Pressesprechers über die verheerende Katastrophe in Mosambik, Malawi und Madagaskar kaum berichtet worden. Dokumentiert sei inzwischen allerdings der Tod von über 1200 Menschen. Die Dunkelziffer liege aber wahrscheinlich deutlich höher.

Die Schwester der heiligen Maria Magdalena Postel haben ein Spendenkonto eingerichtet.