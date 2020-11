Heiligenstadt plant Investitionen von 11,9 Millionen Euro

Kurz und knapp brachte Thomas Spielmann (BI), Bürgermeister von Heiligenstadt, am Dienstag in der Stadtratssitzung den Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr ein. „Mit derselben Anzahl Personal die Effizienz der Verwaltung stärken und sich bei Investitionen auf die wesentlichen Maßnahmen zu konzentrieren – das sind unsere einzigen beiden Stellschrauben“, sagte Spielmann, der damit auf die schwierige Situation aufgrund der Corona-Pandemie anspielt. Dennoch würde man einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Das sei auch aufgrund eines Ergebnisvortrages möglich.

Für das kommende Jahr rechnet die Stadt Heiligenstadt mit weiteren Ausfällen bei den Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Auch um die vielen begonnenen Projekte in der Kreisstadt fertigstellen zu können, plant man eine Kreditaufnahme von 2,15 Millionen Euro. Das kann laut Kämmerin Stefanie Wetzig nötig werden, um die Eigenmittel für die Investitionen bei den Projekten darstellen zu können. Die pro Kopfverschuldung würde dann demnach von aktuell 381 auf 608 Euro je Einwohner steigen. Man könne zwar auch laut dem vorliegenden Entwurf im kommenden Jahr kein Jahresüberschuss ausweisen, aber es sei gelungen, eine Reduzierung des Verlustes im Vergleich zu 2020 zur erreichen. In diesem Jahr sei er aufgrund des ersten Nachtragshaushaltes mit 332.000 Euro zu beziffern. Im Jahr 2021 rechnet man in dieser Position mit 80.000 Euro.

„Die Gesamtinvestitionen liegen mit 11,9 Mio Euro auf einem hohen Niveau. Das liegt an wenigen, jedoch preisintensiven Maßnahmen“, so Thomas Spielmann. Das seien alles große Herausforderungen, „die pandemiebedingt finanziellen Unsicherheiten unterliegen“. Das Investitionsvolumen werde mit rund 77 Prozent über Drittmittel bezuschusst.

Bei der Investitionstätigkeit sei das Augenmerk von Politik und Verwaltung auf die Fertigstellung bereits angefangener Baumaßnahmen gerichtet wurden. Zudem sei man sich einig, dass aufgrund der angespannten Haushaltslage die Investitionen auf ein Minimum zu verringern seien, aber es sei nicht ratsam, „vollumfänglich auf investive Maßnahmen zu verzichten“.

So sollen der Westflügel des Kindergarten Pusteblume ausgebaut werden und die Freianlagen neu gestaltet werden. Ebenso sollen weitere Stellplätze geschaffen werden. Insgesamt werden mit Fördermitteln vom Land Thüringen hier rund eine Millionen Euro verbaut.

Die Fertigstellung des Umbaus vom Gesundbrunnenstadion schlägt auch mit rund einer Millionen Euro zu Buche. Hier soll das Funktionsgebäude saniert werden und das Bestandsgebäude so ausgebaut werden, dass es in Zukunft für Tagungen genutzt werden kann. Mit geplanten 400.000 Euro inklusive Fördermittel soll im kommenden Jahr der Startschuss für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses fallen. Mit der Fertigstellung soll die vorhandene Fahrzeuggarage mit den diversen Anbauten der Vergangenheit angehören. Auch das Raumangebot in der Heiligenstädter Feuerwehr soll weiterentwickelt werden.

Zudem ist die Fortführung der Arbeiten im Eichsfeldmuseum für die Neukonzeption der Dauerausstellung geplant. Weitere Investitionen sollen in das Wohngebiet Liethen und den allgemeinen Straßenausbau fließen.