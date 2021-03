Heiligenstadt: Rote Rosen als Zeichen der Wertschätzung

Sigrid Hupach und Petra Welitschkin bereiten 330 rote Rosen für den Frauentag vor. Normalerweise verteilt der Kreisverband der Partei Die Linke die Blumen am Internationalen Frauentag an Passantinnen auf der Wilhelmstraße. Da dies in Coronazeiten nicht möglich ist, werden die Rosen zum St.-Vincenz-Krankenhaus und zu den Alten- und Pflegeheimen in Heiligenstadt gebracht, um dort die Arbeit der vielen Frauen in der Pflege zu würdigen und ihnen für ihre Leistung zu danken.