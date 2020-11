Welche Investitionen, aber auch, welche nicht im Haushaltsplanentwurf der Stadt Heiligenstadt für 2021 stehen, stellte Montagabend im Bau- und Verkehrsausschuss Bauamtsleiter Philipp Heinrichs vor.

Kümmern werde man sich zum Beispiel darum, einen Ersatzneubau für das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Bernterode auf den Weg zu bringen. Insgesamt wird der Neubau 900.000 Euro kosten und sich über Jahre strecken. Auch einige Räumlichkeiten des Feuerwehrzentrums in der Brüsseler Straße sollen optimiert werden. „Wir rechnen damit, dass künftig mehr Fahrzeuge dort ihr Domizil bekommen, das muss vorbereitet werden“, so Heinrichs. Auch die Schlauchwaschanlage bedarf Zuwendung. Weiter seien im Entwurf Mittel für die Fortführung der baulichen Maßnahmen im ersten Obergeschoss des Eichsfeldmuseums vorgesehen.

Investieren will und muss die Stadt weiter in die neue Kindertagesstätte „Pusteblume“ im Wohngebiet „Auf den Liethen“. Bislang sind noch nicht alle Räume in dem zum Großteil umgebauten Gebäude nutzbar. Das soll sich ändern, da der Bedarf an Kindergartenplätzen weiter ansteigt. „Wir wollen jetzt den westlichen Teil des Hauses aktivieren“, erklärte Heinrichs. Das würde auch mit Fördermitteln untersetzt und schaffe zwischen 30 und 40 zusätzliche Betreuungsplätze. Derzeit laufen Arbeiten an den Außenanlagen.

Zum Abschluss bringen möchte die Stadt den 4. Bauabschnitt am Stadion. Dabei gehe es um die energetische Sanierung des Vereinsgebäudes. „Auch hier haben wir Signale, dass Fördermittel möglich sind.“ Der Antrag werde fristgerecht bis Jahresende gestellt, die Sanierung selbst aber würde sich über zwei Jahre hinziehen, so Heinrichs. Selbstverständlich steht der Abschluss der Sanierung der Fußgängerzone im Haushaltsplanentwurf, genau wie die weitere Erschließung des Gewerbegebietes A 38 Ost, die die Eichsfeldwerke übernehmen. Es gebe bereits eine Zusage vom Land, auch eine Bushaltestelle im Gewerbegebiet zu fördern. Nicht zuletzt sollen auch der Straßenbau in der Hospitalstraße 2021 fertig werden, inklusive einer neuen Straßenbrücke, und die Sanierung der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof beendet werden, hier mit Fördermitteln.

Aufgrund klammerer Finanzlage haben es einige wichtige Projekte nicht in den 2021er-Plan geschafft. Das ist der Umbau der Bushaltestelle am Holzweg, der 3. Bauabschnitt in der Bahnhofstraße, das Gewerbegebiet Rinne, der Kornspeicher, die Sauna des Vitalparkes, Maßnahmen im Kurpark, der Neubau des Bauhofes, die Sanierung der Klausgasse, der Platz in Flinsberg und die weitere Renaturierung der Beber. „Das aber ist nur verschoben, nicht aufgehoben“, so Heinrichs.