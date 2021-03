Heiligenstadt: Spaziergänger werden als Zeugen gesucht

Der Motorradfahrer war in der Rudolf-Diesel-Straße von Heiligenstadt frontal in einen Streifenwagen gekracht. Der sollte dem Flüchtenden den Weg abschneiden.

Ein vor der Polizei flüchtender Motorradfahrer soll am 9. März gegen 9.40 Uhr Fußgänger in Höhe des Eingangs zum Vitalpark in Heilbad Heiligenstadt gefährdet haben. Die rasante Fahrt des Motorradfahrers habe über einen Radweg bis nach Westhausen geführt. Auch dort haben Fußgänger dem Fahrer des weißen Motorrades ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu diesem Vorfall im östlichen Stadtgebiet und den angrenzenden Gemeinden ermittelt die Autobahnpolizeistation Nord in Nordhausen. Die Spaziergänger, die zum Geschehen am Vormittag des 9. März Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 03631/96-2902 oder per E-Mail: aps-nord.api@polizei.thueringen.de zu melden.

Der 18-Jährige war an jenem Dienstag vor einer Polizeistreife der Landespolizeiinspektion auf dem Radweg zwischen Boderode und Heilbad Heiligenstadt geflüchtet. Als sich ein Funkstreifenwagen in der Rudolf-Diesel-Straße von Heiligenstadt positionierte, um den Motorradfahrer dort zu stoppen, krachte dieser in den Wagen.