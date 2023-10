Heiligenstadt: Unbekannte beschädigen mehrere Autos

In Heiligenstadt wurden am Wochenende gleich mehrere Autos beschädigt.

Heiligenstadt. In Heiligenstadt erlebten am Wochenende mehrere Fahrzeughalter eine unschöne Überraschung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gleich mehrfach kam es am Wochenende in Heiligenstadt zur Beschädigung von abgestellten Pkws. So beschädigten nach Polizeiangaben unbekannte Täter am Freitag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 12.45 Uhr in der Menzelstraße einen VW Golf. Dem Fahrzeug wurde ein Kratzer über die komplette linke Seite zugefügt. Den Schaden konnten die Beamten bislang nicht beziffern.

Auch in der Kalkmühlengasse wurde ein Auto beschädigt. Hier traf es einen grauen Ford EcoSport. Der oder die Täter zerkratzten gleich beiden Seiten des Autos. Der Tatzeitpunkt wurde nach Informationen der Polizei auf Freitag zwischen 8 Uhr und 11.50 Uhr eingegrenzt. Auch in diesem Fall können noch keine Angaben zur Schadenshöhe getroffen werden.

Im Zeitraum von Donnerstag, 20.30 Uhr bis Freitag, 11.15 Uhr wurde auf einem Parkplatz im Bahnerstieg ein schwarzer Renault Espace mit einem Kratzer über die gesamte linke Seite versehen. In diesem Fall konnte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

Auch einen silberfarbenen VW Transporter traf es in der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr bis Freitag 7.30 Uhr. Er wurde in der Jakobistraße von einem unbekannten Täter beschädigt. Nach Informationen der Polizei schlug oder trat er gegen einen Außenspiegel des Fahrzeugs, der dadurch zerstört wurde. Eine Bezifferung der Schadenshöhe steht noch aus.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Nummer 03606/6510 zu melden.