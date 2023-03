Heiligenstadts Bürgerinitiative hat einen neuen Vorsitzenden

Seit dem 1. März führt Johannes Rauch (3. von links) die Geschicke der BI Menschen für Heiligenstadt. Sein Vorgänger Rüdiger Eckart gratuliert ihm per Handschlag. Im Vorstand arbeiten (von links) Nicole Siebert-Kobert, Christian Simon, Katja Seebon und Volker Lamprecht (rechts).

Heiligenstadt. Johannes Rauch führt fortan die Geschicke der „Menschen für Heiligenstadt“. Bürgergespräche und Umfrage in Planung, um die Stimmungen, Anregungen und Probleme in der Eichsfelder Kreisstadt aufnehmen zu können.

Die Bürgerinitiative „Menschen für Heiligenstadt“ (BI) hat einen neuen Vorstand und einen neuen Vorsitzenden. Nach den Coronajahren, in denen sich viel Vereinsarbeit auf virtuelle Treffen beschränkte, habe man im Herbst vorigen Jahres mit Zukunftsworkshops einen Neubeginn gestartet, heißt es aus den Reihen der BI.

Teil des Neubeginns waren auch die Vorstandswahlen in dieser Woche. Ausgeschieden sind aus dem Vorstand Norbert Eckardt, Markus Rosenthal und Vorsitzender Rüdiger Eckart.

Im April Frühlingsfest mit Familienprogramm

„Nach 15 erfolgreichen Jahren als Vorsitzender, in denen wir viel erreicht haben, möchte ich nun einen Schritt zur Seite machen. Es ist mir immer eine Herzensangelegenheit für die Menschen hier vor Ort und meine Heimatstadt da zu sein. Ich sehe meinen Mehrwert verstärkt außerhalb des Vorstandes der BI in meinen Aufgaben als Leiter der Tourist-Information, zum Beispiel bei unserer 1050-Jahr-Feier oder beim Deutschen Wandertag 2024“, erklärt Eckart.

Er bedankte sich bei allen Wegbegleitern über die Jahre und hat die besten Wünsche an den neuen Vorstand: „Hört auf euer Herz, bleibt alle ein wenig ungehorsam und mutig – und vor allem: Begegnet einander mit Respekt!“

Der neu gewählte Vorstand besteht nun aus Nicole Siebert-Kobert, Volker Lamprecht, Katja Seebon und Christian Simon. Zum Vorsitzender wurde Johannes Rauch gewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und ganz besonders bei Rüdiger Eckart, Norbert Eckardt und Markus Rosenthal für die jahrelange Mitarbeit im Vorstand“, wandte sich Rauch an die Mitglieder.

Rauch, gebürtig aus Bayern, lebt seit 15 Jahren im Eichsfeld und ist in der Region durch seine Arbeit im Sozialen Dienst sehr gut vernetzt. Er hat sich schon als junger Erwachsener für kommunale Themen und Regionalentwicklung engagiert und ist seit zwölf Jahren Mitglied der BI. „Auf uns warten neue Herausforderungen, die wir mit Mut und Gottvertrauen angehen dürfen. Dazu zählt für mich die Gesundheitsversorgung, die ökologischen und sozialen Herausforderungen, der Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft und die kulturelle und touristische Entwicklung.“ Er lebe gern in Heiligenstadt und im Eichsfeld. „Die Bürgerinnen und Bürger haben durch ihr Engagement in Vereinen, sozialen und kirchlichen Gruppen und Parteien eine liebenswerte Region gestaltet – für die es sich lohnt, sich zu engagieren.“

Die Hauptaufgabe des neuen Vorstandes sei es nun, die Wahlen 2024 zu Stadtrat, Bürgermeister, Kreistag und Landrat im Frühjahr 2024 inhaltlich und personell vorzubereiten. „Nach 15 Jahren, die es uns gibt, haben wir uns die Frage gestellt: Braucht es uns noch? Und das Feedback, das wir bekommen haben ist: Ja, auf jeden Fall. Aber ihr, eure Arbeit und Ziele müssen wieder sichtbarer werden. Und das haben wir uns für 2023 vorgenommen“, sagt Christian Simon, der für die BI die Stadtratsfraktion anführt.

In einem ersten Schritt wird die BI die „Fühler“ ausfahren mittels einer Umfrage, die man online ausfüllen und verbreiten kann. Aber auch auf den Straßen der Stadt und den Ortsteilen werden Mitglieder der BI die Bevölkerung persönlich ansprechen, um ein möglichst breites Stimmungsbild zu bekommen. Weiter geplant ist ein Frühlingsfest mit Programm für Familien am 21. April auf dem Markt, um in lockerer Atmosphäre mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Fahrplan erarbeiten für die nächsten Jahre

„Nach dem Sommer sind Foren geplant, in die die Ergebnisse der Befragungen einfließen. Über Stadtentwicklungs- und Zukunftsthemen will die BI mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen und hieraus das inhaltliche Programm für 2024 und die Folgejahre entwickeln“, erklärt Simon. So wolle man auch neue Mitstreiter und interessierte Bürger aus allen Altersgruppen gewinnen, die sich für die Entwicklung der Stadt engagieren.

„Wir können stolz auf das Erreichte sein, ohne uns darauf ausruhen zu wollen. Der Stadt geht es gut und der vielfältig zusammengesetzte Stadtrat arbeitet transparent und konstruktiv zusammen. Genau das wollten wir immer erreichen“, sagt Bürgermeister Thomas Spielmann, BI-Mitglied von Beginn an. „Jetzt gilt es, gemeinsam den Fahrplan für die nächsten Jahre zu erarbeiten.“