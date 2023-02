Heiligenstadts Bürgermeister macht sich Gedanken zum Innenstadtsterben

Heiligenstadt. Chef der Eichsfelder Kreisstadt reagiert auf einen Leserbrief und nimmt die Kunden in die Pflicht. Attraktive Innenstädte gebe es nur, wenn die Menschen auch dort einkaufen.

Mit Interesse hat Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann den Leserbrief von Ralf Artmann zur Schließung des Drogeriemarktes auf dem Wilhelm gelesen und dessen Klage, dass es immer weniger Geschäfte werden, zur Kenntnis genommen. „Lieber Herr Artmann, Sie interessieren sich sehr für das Leben in unserer Stadt und bringen sich ein, wir kennen uns seit Jahren“, reagiert Spielmann. Die Meinung zu den Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt könne gut verstehen. „Die Stadt tut, was sie leisten kann.“ Die Sanierung des Rathauses habe zur Belebung beigetragen. „Wir finanzieren die Museen, eine neue Fußgängerzone wurde gebaut, im Moment zieht die Bibliothek in die Innenstadt. Hinzu kommt ein prall gefüllter Veranstaltungskalender.“

Ja, es habe manches Geschäft geschlossen, die Gründe seien vielfältig. So könne es am fehlenden Nachfolger liegen oder am sich verändernden Einkaufsverhalten der Menschen und dem damit einhergehenden Umsatzrückgang. Aber es gebe auch immer wieder Neueröffnungen, betont Spielmann. Die mutigen Gründer und die vielen oft inhabergeführten Geschäfte müssten die Kundinnen und Kunden stärken, indem sie dort einkaufen. Der Wunsch nach einer attraktiven Innenstadt werde sich nur dann erfüllen.